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شاب إيراني يروي المواقف العنصرية والضرب الذي تعرض له من القوات الأوكرانية في رحلة فراره (فيديو)

مجتمع

شاب إيراني يروي المواقف العنصرية والضرب الذي تعرض له من القوات الأوكرانية في رحلة فراره (فيديو)
AP
الحدود الأوكرانية - صورة تعبيرية
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كشف شاب إيراني فر من أوكرانيا، عن المواقف العنصرية التي تعرض لها أثناء رحلته من قبل القوات الأوكرانية، والمعاملة السيئة على الحدود.

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وفي مقابلة تلفزيونية، قال الشاب الإيراني: "السلطات الأوكرانية كانت تسمح فقط للأوكرانيين بالعبور من الحدود...كانوا يسيئون معاملة الإيرانيين والأجانب بشكل عام".

وأضاف الشاب: "تعرض السود للضرب المبرح.. كانوا (القوات الأوكرانية) يفرطون في الشرب كل ليلة (شرب الكحول) و يضربونا بالهراوات".

وتابع: "لم يقدموا لنا معدات التدفئة وحتى الخشب.. حيث اضطررنا لحرق بعض من ملابسنا لإشعال النار من اجل التدفئة...شهدت موت احدهم من البرد بجانبي في آخر ليلة قضيتها على الحدود، كان رجلا أسودا تجمد من البرد".

المصدر: RT

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