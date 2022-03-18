فيديو متداول يوثق اللحظات الأخيرة للسعودية ساز القحطاني قبل وفاتها بحادث مروع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر آخر لحظات نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية الراحلة، ساز القحطاني​​.

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وتظهر ساز في الفيديو وهي تقود سيارة سوداء بسرعة عالية، على طريق العروبة في الرياض، ما أدى إلى وفاتها نتيجة حادث مروري مروع.

وتعد ​ساز القحطاني، المعروفة أيضا باسم "أريج العمري"، إحدى نجمات "سناب شات" و"تيك توك" السعودية، ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، إذ تشارك معهم يومياتها من الحفلات وزياراتها للأماكن العامة، وقد أثار خبر وفاتها صدمة كبيرة في صفوف محبيها.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو تظهر فيه سيارة الراحلة بعد تعرضها لحادث مروري، وقد اشتعلت فيها النار تماما، وبدأ وسم #ساز_القحطاني يتصاعد في "تويتر" وسط تبادل للمعلومات حول وفاة المشهورة وأسبابها وملابسات ما حصل.

المصدر: RT