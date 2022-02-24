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عمرو دياب يكشف سبب اختفاء أغانية بشكل مفاجئ من يوتيوب

مجتمع

عمرو دياب يكشف سبب اختفاء أغانية بشكل مفاجئ من يوتيوب
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كشف المطرب المصري عمرو دياب سبب حذف أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عبر حسابه بموقع إنستغرام .

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اختفاء جميع ألبومات عمرو دياب من قناته في يوتيوب وضجة بمواقع التواصل
اختفاء جميع ألبومات عمرو دياب من قناته في يوتيوب وضجة بمواقع التواصل

وكتب عمرو دياب: "أنغامي - المنصة الحصرية الجديدة لأعمال #عمرو_دياب amrdiab".

وأضاف عمرو دياب: "عمرو دياب، النجم العربي العالمي والفنان الأكثر مبيعا على الإطلاق في المنطقة، يوقع شراكة حصرية مع أنغامي، منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتابع الهضبة عمرو دياب: "مجموعة أغانيه من إنتاج شركته "ناي فور میدیا" وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو سيتم توفيرها فقط وحصرية من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة".

وكان عمرو دياب قد فاجأ جمهوره، بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط.

وتوقع عدد كبير من جمهور عمرو دياب إنشاء منصة موسيقية خاصة به تضم جميع البوماته الغنائية . 

يذكر أن هناك عددا كبيرا من أغانى عمرو دياب لا تزال موجودة على قنوات يوتيوب غير التابعه للهضبة بشكل رسمي.

المصدر: صدى البلد

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