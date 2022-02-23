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اختفاء جميع ألبومات عمرو دياب من قناته في يوتيوب وضجة بمواقع التواصل

الثقافة والفن

اختفاء جميع ألبومات عمرو دياب من قناته في يوتيوب وضجة بمواقع التواصل
facebook @AmrDiab
عمرو دياب
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تفاجأ جمهور الفنان المصري الشهير، عمر دياب، بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط وبعض الإعلانات.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، حيث خلقت تكهنات حول تحضيره لمفاجأة جديدة يطرحها "الهضبة" خلال الساعات القليلة المقبلة، وتساؤلات عن سبب اختفاء ألبوماته، إذ يتابع الفنان المعروف باسم "الهضبة"، 5.7 مليون حساب في يوتيوب.

اختفاء جميع ألبومات عمرو دياب من قناته في يوتيوب وضجة بمواقع التواصل

المصدر: RT

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