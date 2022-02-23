اختفاء جميع ألبومات عمرو دياب من قناته في يوتيوب وضجة بمواقع التواصل
تفاجأ جمهور الفنان المصري الشهير، عمر دياب، بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط وبعض الإعلانات.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، حيث خلقت تكهنات حول تحضيره لمفاجأة جديدة يطرحها "الهضبة" خلال الساعات القليلة المقبلة، وتساؤلات عن سبب اختفاء ألبوماته، إذ يتابع الفنان المعروف باسم "الهضبة"، 5.7 مليون حساب في يوتيوب.
عمرو دياب مسح جميع أغانيه من قناتة باليوتيوب— واسلمي في كل حين (@Aelrosl) February 23, 2022
والمنصات العالمية و ساب الحفلات فقط
في حاجة مش مفهمومة
عمرو دياب مسح كل اغانيه من على قناته على اليوتيوب ايعقل هيعتزل !— Menna esmat (@MennaAhmedEsma1) February 23, 2022
عمرو دياب عامل للالبومات اخفاء بس لكن مامسحش حاجه علشان نازل بألبوم جديد و عايز مشاهدات الالبوم الجديد كلها عليه— Islam_Osama (@Islaam_Osamaa) February 23, 2022
و الدليل ع كده ان مجموع مشاهدات قناته على اليوتيوب زى ما هى ماقلتش و ده معناه انه اخفاء ، لو مسح كانت المشاهدات قلت 😉#عمرو_دياب
المصدر: RT
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