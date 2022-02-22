طالبان تخفض قيمة "المهر" في ولاية خوست

حددت سلطات حركة "طالبان" مهر العروس في ولاية خوست بـ 350 ألف أفغاني، وهو ما يعادل 3850 دولارا أمريكيا.

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وذكرت قناة تلفزيون "شمشاد نيوز" أن الإعلان عن قيمة المهر جرى في لقاء جمع محافظ خوست وعضو المكتب السياسي لحركة طالبان، أنس حقاني، مع ممثلي الشباب وشيوخ العشائر.

وأفيد بأن قيمة المهر السارية في المنطقة سابقا تتراوح ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون أفغاني، وهي العملة المحلية في أفغانستان.

المصدر: سبوتنيك