ربيع بن إبراهيم: يجب تقدير الموروث البيئي للحفاظ عليه

استضاف برنامج ناس أونلاين المؤثر التونسي ربيع بن إبراهيم المعروف بـ"الحالم" لتسليط الضوء على المحتوى الذي يقدمه للجمهور والصعوبات التي تواجه عمله.

واستهل ربيع حديثه ببداية دخوله مجال توثيق رحلاته المختلفة وتصوير جمال الطبيعة والحياة البرية، حيث كانت ردود فعل الناس دافعا له في الاستمرار بتقديم المحتوى حول تونس وبلاد أخرى.

كما اهتم المؤثر التونسي أيضا بتقديم التوعية حول التلوث البيئي وتقدير الموروث الطبيعي الذي نملكه، والتحذير من تأثير التلوث البيئي على مناحي حياتنا المختلفة.

وحول الصعوبات التي تواجهه، اعتبر صانع المحتوى ربيع بن إبراهيم أن اللجوء إلى الطبيعة لا يعرضك لمخاطر، ولكن هناك جهد كبير يجب أن يبذل، كأن ينتظر ساعات وربما لأيام للحصول على مشهد لثوان قليلة ضمن حالة طبيعية خلابة، لتقديم محتوى قيّم حسب الهدف المرسوم له.

المصدر: RT