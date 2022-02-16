مصر.. بلاغ ضد حمو بيكا بسبب تصريحاته

تقدم الموسيقار المصري حلمي عبد الباقي ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بسبب تصريحاته الأخيرة في البرامج التلفزيونية، حول نقابة المهن الموسيقية.

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وجاء في البلاغ: "حيث إن الشاكي هو فنان مرموق وله تاریخ فني كبير، وهو حاليا يشغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ومؤخرا ظهر المشكو في حقه المدعو محمد محمود مصطفى محمد، وشهرته حمو بيكا، في بعض البرامج التليفزيونية، عبر برنامج كلام الناس تقديم الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر، وبرنامج وشوشة من تقديم أحمد الهواري على قناة النهار".

وتابع البلاغ: "وقام بمهاجمة نقابة المهن الموسيقية، وعلى حد زعمه، فقد ذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية -ورفض تحديد اسمه- اتهمه بالرشوة وقبول أوراق مزورة ومخالفة القانون لمصالح شخصية تخص ذلك العضو، كما زعم أنه كان يقوم بدفع مبلغ 15000 (خمسة عشر آلاف جنيه) لأحد أعضاء مجلس الإداره نظير استخراج التصاريح لحفلاته، وكان لا يتسلم سوي إيصال بمبلغ 2000 جنيه (ألفان جنيه مصري فقط)، كما اتهم لجنة استماع النقابة على حد تعبيره بأنها "مش ماشیة بما يرضي الله".

وأضاف البلاغ: "هذه التصريحات من شأنها الإساءة لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية كافة ومن بينهم الشاكي الفنان حلمي محمد على عبد الباقي وشهرته: حلمى عبد الباقي، ويعد ذلك تشهيرا به ونيلا من سمعته وقذفه علانية، حيث إنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة يشغلون منصبًا عامًا وتطوعيا، لا يعطى لهم القانون الحق للتربح من ذلك المنصب، ومثل هذه الاتهامات التي أطلقها المشكو في حقه، تقع تحت طائلة القانون طبقًا لنص المادة 308 من قانون العقوبات، وتنص على أنه: إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".

المصدر: القاهرة 24