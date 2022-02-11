حمو بيكا يكشف عن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية وتعرضه للظلم معلنا رفعه قضية على النقابة

كشف مغني المهرجانات المصري حمو بيكا عن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية والظلم الذي يتعرض له، مشيرا إلى أنه يدفع مبلغا للنقابة لا يساوي المبلغ الذي يأخذه في الإيصال.

وقال بيكا عبر "mbc" مصر: "أنا بدفع 15 ألف جنيه لنقابة المهن الموسيقية وباخد 2000 جنيه بس في الإيصال اللي بستلمه ورفعت قضية على النقابة كلها وقضية كبيرة ولازم أوصل صوتي للناس أني مظلوم".

وأضاف: "المرة الجاية هقول كل أسامي الناس اللي ظلمتني ولسه بتظلمني حرام عليكو أنا تعبت وهموت وهتجنن، وصرخت للي خالقني هو وكيلي ويكشف الظلم والفساد".

وقال: "والمصحف ما باخد جنيه وبطلع أوردرات ببلاش من النقابة ومش بتكلم عشان عايز آكل عيش ولو اعترضت هيقولوا متشتغلش خلاص وأشتكي لـ مين؟ أنا معنديش حد أشتكي له غير ربنا.. ومقدرش أقول أنا دا أجري مقدرش أعمل كدا".

المصدر: "القاهرة24"