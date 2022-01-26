حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن منى زكي

نفى مغني المهرجانات المصري، حمو بيكا، القيام بأي تصريحات تخص الفنانة منى زكي، بسبب فيلمها المثير للجدل "أصحاب ولا أعز".

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وأوضح بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "للمرة المليون.. بوست مفبرك بأسمي وجرايد تنشر بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر.. وبخصوص البوست المنتشر عن لساني (أني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية)، الكلام ده مصدرش مني نهائي، ولا صدر في بوست أو استوري أو لايف على صفحاتي الرسمية.. كفاية كذب وتضليل وتشويه لأسمي.. مش كل حاجة تنتشر تلزقو اسم حمو بيكا فيها".

وعبر بيكا عن دعمه للفنانة منى زكي، وتابع :"أنا بدعم الفنانة والنجمة الكبيرة منى زكي، والنجم أحمد حلمي، وضد الحملة الشنيعة اللي معمولة عليهم دي ،انتم نجوم كبار وياما اسعدتونا بتمثيلكم الجميل".

وختم: "ياريت تبطلو تصدقو الاشاعات وتاخدو الكلام من على لساني ومن على صفحاتي الرسمية".

االمصدر: RT