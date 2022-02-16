وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس إثر تدهور حالته الصحية

توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، إثر تدهور مفاجئ في صحته حيث دخل العناية المركزة بالمستشفى الأميري الأسبوع الماضي.

وعانى عباس من مشاكل في الكلى وخلايا المخ والأعصاب، ما أدى إلى نقص في الأكسجين، بالرغم من أنه لم يكن يشكو من أي مرض في السابق.

ويعتبر من أبرز الممثلين الذين اشتهروا بتقديم الأعمال الموجهة للطفل، سواء في التلفزيون أو المسرح، لا سيما في فترة التسعينات من القرن الماضي، حيث عمل بمسرحيات، مثل "الحبوبة"، "السمكة والصياد"، "سندريلا"، "فيدو ديدو" وغيرها، كما قدم في التلفزيون أعمالا عدة، بينها "جلثم وميثة"، "سمسمية وسمسوم".

المصدر: "الراي"