في عيد الحب.. زواج داخل السجن في مصر

"واقعة غريبة" كما وصفتها وسائل إعلام مصرية في "عيد الحب"، تمثلت بإلزام النيابة العامة شابا على تنفيذ وعده بالزواج من فتاة ادعت عليه بإقامة علاقة جنسية معها ورفض الزواج منها.

السيدة قدمت بلاغا اتهمت فيه الشاب (30 عاما) بأنه وعدها بالزواج منها ثم أخل بوعده بعدما أقام علاقة بينهما، تضمنت الاعتداء الجنسي.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتأكد من صحة البلاغ، ثم البحث لمدة قاربت 7 أشهر حتى قبضت على المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة.

وعند عرضه على النيابة اعترف بتلك العلاقة، ووعد بتحمل مسؤولية ما ارتكبه.

النيابة أمرت بعقد القران وتم إحضار موثق شرعي "مأذون" بإشراف مسؤولي قسم شرطة المرج.

وبعد ذلك تم إخلاء سبيل المتهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية