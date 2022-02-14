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تحذير من أخدود علوي يضرب مصر

مجتمع

تحذير من أخدود علوي يضرب مصر
Globallookpress
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كشف خبراء الأرصاد الجوية في مصر عن اقتراب أخدود علوى بارد من شمالي البلد، سيحدث انخفاضا شديدا في درجات الحرارة.

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وأضاف الخبراء أن الأخدود يصاحبه نشاط متوسط للرياح على القاهرة والجيزة ومدن الصعيد والواحات ونشاط اقوى نسبيا على خليجى السويس والعقبة ومدن البحر الأحمر والرياح معتدلة على باقى الأنحاء.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة و مع ارتفاع امواج ما بين متر الى متر ونصف ربما تصل إلى مترين على البحر الاحمر فى ساعات ما بعد الظهر نتيجة نشاط الرياح.

وتعاني مصر هذا الشتاء من انخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس والانخداع من الارتفاع المؤقت في درجة الحرارة.

المصدر: أخبار اليوم

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