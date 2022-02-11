فيديو متداول للفنان المعتزل أدهم النابلسي وهو يؤذن لصلاة الجمعة
تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي وهو ينادي لصلاة الجمعة اليوم.
وكان الفنان الأردني أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الغناء في 20 ديسمبر الماضي، وقدم السبب في فيديو نشره على حسابه في "فيسبوك"، وقال النابلسي: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".
الفنان المعتزل ادهم النابلسي ينادي لصلاة الجمعة اليوم#الاردن#خبرنيpic.twitter.com/SPlxlLDO3W— خبرني Khaberni (@khaberni) February 11, 2022
وتعرض النابلسي لحملة انتقادات واسعة بعد إعلان اعتزاله، حيث اعتبر البعض أن الفنان الأردني "يحرم" الفن، بينما دعمه البعض بقراره حول الاعتزال.
المصدر: خبرني+RT
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