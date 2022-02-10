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مصر.. مأساة جديدة في منزل ضحية الابتزاز الإلكتروني

مجتمع

مصر.. مأساة جديدة في منزل ضحية الابتزاز الإلكتروني
Globallookpress
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أصيبت نيرة خالد شلبي شقيقة الشابة بسنت شلبي ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية في مصر بإعياء شديد، نتيجة إقدامها على تعاطي السم للانتحار.

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 وتمكن أطباء مستشفى طنطا الجامعي من إجراء الإسعافات الأولية لها. 

وتبين أن الحبة التي تناولتها فاسدة بسبب تعرضها للرطوبة منذ فترة طويلة وبالتالي فقدت المادة السامة الفعالية المميتة.

وأكدت أسرتها أنها تمر بحالة نفسية سيئة خلال الأيام الأخيرة عقب تراشق لفظي مع أهالي المتهمين بالتسبب بانتحار شقيقتها أثناء سيرها في شوارع القرية.

المصدر: القاهرة 24

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