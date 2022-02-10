السعودية.. إزالة 281 عقارا في مدينة مكة

أزالت السلطات السعودية 281 عقارا من منطقة قوز النكاسة بمدينة مكة، في إطار مشروع تطوير المدينة.

ووفق صحيفة "عكاظ" السعودية فإن "ما تمت إزالته هو 281 عقارا في حين يستهدف مشروع التطوير إزالة 673 عقارا في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير".

وحسب للخطة الموضوعة للتطوير ستستمر تلك المرحلة 10 أسابيع لتتم كاملة ويزال العدد المستهدف من العقارات.

وستمثل الفترة الأولى من المرحلة الثانية للتطوير إزالة ما يبلغ 80000 م2، وذلك ضمن مساحة تمت إزالتها إلى الآن بلغت قرابة 27106 م2.

المصدر: صحيفة "عكاظ"