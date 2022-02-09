شاهد..ردة فعل طفلة سورية لاجئة تبصر لأول مرة في حياتها بعد 6 سنوات من مرض حرمها النظر!

انتشر في مواقع اتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر، يظهر ردة فعل طفلة سورية لاجئة في الأردن، بعد إبصارها لأول مرة في بعد 6 سنوات من ولادتها.

إقرأ المزيد

ونشر الهلال الأحمر الكويتي في "إنستغرام" مقطع فيديو للطفلة من المستشفى يظهر ردة فعل الطفلة سورية سيرينا، التي اُعيد لها بصرها بعد 6 سنوات على ايدي أطباء كويتيين، وعلق قائلا: "سرينا إلى النور لأول مره في حياتها ترى الأشياء كما نراها بعد عملية إزالة الماء الأبيض من العين الذي كان معها منذ ولادتها والتي أجراها لها الدكتور خالد السبتي ضمن بعثة الهلال الأحمر الكويتي برفقة الفريق الطبي من نخبة الأطباء الكويتين بدعم من بيت التمويل الكويتي وبتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني".

وأضاف في منشور آخر: "لكل من يسأل ..سرينا بخير وتشوف بالعينين بشكل واضح والحمد الله وتسلم عليكم وتهديكم هذا الفيديو".

المصدر: RT