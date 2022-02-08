أحد الخاطفين فتاة.. الداخلية السورية تعلن تحرير مخطوف في حماة

أعلنت وزارة الداخلية السورية تحرير مخطوف في مدينة حماة، بعد القبض على مشتبه بها وهي فتاة من حمص كانت تشترك في الخطف.

وقالت الوزارة إن الخاطفين كانوا يطلبون 100 مليون ليرة (نحو 28 ألف دولار) فدية.

وأوضحت أن فرع الأمن الجنائي في حماة تلقى ادعاء من والد المخطوف الذي أبلغ الفرع أن رسالة وصلته من رقم ولده (زكريا، ع)، عبر "الواتس آب"، وأن الرسالة تخبره بأن عليه أن يدفع 100 مليون ليرة مقابل تحرير ابنه المخطوف.

وأضافت الوزارة أنه من خلال التحري والتحقيق تم الاشتباه بفتاة تدعى (ميساء، ع) من حمص.

قام الفرع باستدراج الفتاة إلى حماة، وألقى القبض عليها، وضبط معها مبلغ 1200 دولار مزور.

كذلك قبض الفرع على شخصين آخرين، كانت مهمتهما استلام الفدية.

واعترفت الفتاة أنها اشتركت مع شخص متوار بعملية خطف زكريا، واحتجازه في بلدة حدودية في محافظة حمص.

وقالت الوزارة إن الفرع تمكن وعبر التعاون مع الأهالي من تحرير المخطوف من تلك البلدة، وأضافت أن البحث مستمر عن المتواري.

المصدر: RT