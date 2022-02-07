"هاشتاغ" أغلقوا الآبار القديمة يجتاح مواقع التواصل وتحرك عاجل للسلطات السعودية

بعد أن أثارت وفاة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر لأيام، حزن العالم العربي، انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ: "أغلقوا الآبار القديمة".

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تداول رواد مواقع مختلف التواصل الاجتماعي هذا "الهاشتاغ" على نطاق واسع، ودعا العديد إلى محاسبة ومعاقبة كل من يتسبب في وفاة أي شخص يقع داخل إحداها، حيث أن واقعة الطفل ريان ألقت الضوء على الحوادث المشابهة، وعلى مدى خطورة الآبار غير المغلقة، إذ أن ريان لقي مصرعه إثر سقوطه في بئر وبقائه فيها لأيام، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

#اغلقوا_الآبار_القديمه

كل فرد بالمجتمع في هذا الجانب عليه مسؤولية :



دينية (رفع الضرر وإماطة الأذى عن الطريق)

وطنية ( التعاون مع الجهات الرسمية في تأدية أعمالها )

أخلاقية (المبادرة بالإبلاغ فورًا عن الآبار المكشوفة )



وزارة الزراعة

هاتفهم 939https://t.co/J7V3U2y6Mspic.twitter.com/rIppWqRO06 — بدر البلوي (@BaderAL_Balawi) February 6, 2022

نرجو من الجميع التعاون بغلق الابار في كل أصقاع العالم .. كفاية أوجاع و مآسي #أغلقوا_الآبار_القديمة — Loyal Fan of SS501 (@Genevra501) February 6, 2022

وفي سياق متصل، جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للوزارة، صالح بن دخيل، أن "الوزارة ردمت 2450 بئرا مهجورة حتى الآن في مختلف المناطق، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية".

وأشار إلى أن "هناك لجنة من الجهات ذات العلاقة في كل منطقة تقوم بحصر الآبار المهجورة وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين"، موضحا أن "الوزارة أنهت بهذه الخطوة المرحلة الأولى من مشروع تحصين وردم الآبار المهجورة بالمملكة، بينما يجري حاليا التنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة، لانطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف تحصين وردم أكثر من 5 آلاف بئر مهجور".

ولفت إلى أن "الوزارة أتاحت الإبلاغ عن أي بئر مهجورة في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة "بلغ" عبر رابط إلكتروني أو عبر الهاتف الموحد".

المصدر: RT + "واس"