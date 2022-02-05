نانسي عجرم تعلق على قضية تحرير الطفل ريان كنعان الذي تعرض لعملية خطف بمنطقة لبنانية

تفاعلت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مع قضية تحرير الطفل ريان كنعان، الذي تعرض لعملية خطف من قبل مجهولين في منطقة حالات بقضاء كسروان.

ونشرت الفنانة رسالة عبر تغريدة في موقع "تويتر" شكرت فيها الأجهزة الامنية، قائلة: "جهود القوى الأمنية بلبنان وبالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها جبارة. بحيي العناصر اللي حرروا الطفل ريان كنعان بعملية نوعية مبارح. أمن الناس خط أحمر‼ وكل الدعم لإلكن".

جهود القوى الأمنية بلبنان وبالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها جبارة. بحيّي العناصر اللي حرروا الطفل ريان كنعان بعملية نوعية مبارح. أمن الناس خط أحمر‼️ وكل الدعم لإلكن🤚 — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 4, 2022

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أعلن أن القوى الأمنية تمكنت من تحرير الطفل ريان كنعان، الذي تعرض قبل أيام لعملية خطف من قبل مجهولين في منطقة حالات في قضاء كسروان.

وكشفت إدارة المعلومات لقناة "الجديد" اللبنانية أن شخصين يستقلان سيارة من نوع "بيكانتو" رمادية اللون أقدما على اختطاف الطفل كنعان من منطقة حالات - جبيل، وتوجها به الى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن عملية الخطف تمت بينما كان الطفل بصحبة والدته في أحد الأسواق.

وقالت إن والد الطفل محدود الدخل وليس ميسورا، وهو يعمل لدى محل مجوهرات وليس كما أشيع أنه صاحب المحل. وحسب المعلومات طلب الخاطفون فدية تقدر بـ250 ألف دولار أمريكي.

المصدر: RT + "الجديد"