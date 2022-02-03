القوى الأمنية اللبنانية تحرر الطفل المخطوف كنعان

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن القوى الأمنية تمكنت من تحرير الطفل ريان كنعان، الذي تعرض مساء يوم أمس لعملية خطف من قبل مجهولين في منطقة حالات في قضاء كسروان.

وكتب مولوي في تغريدة عبر "تويتر": "بجهود جبارة تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من تحرير الطفل ريان كنعان وإعادته سالما. مرة جديدة نهنئ أبطال الشعبة وقوى الأمن الداخلي على المهام التي يقومون بها حماية المجتمع".

بجهودٍ جبارة تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من تحرير الطفل ريان كنعان وإعادته سالماً. مرة جديدة نهنىء ابطال الشعبة وقوى الامن الداخلي على المهام التي يقومون بها حماية لمجتمعم. @LebISF#بوجودكم_نحنا_بأمان — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) February 3, 2022

وكشفت إدارة المعلومات لقناة "الجديد" أن شخصين يستقلان سيارة من نوع "بيكانتو" رمادية اللون أقدما على اختطاف الطفل كنعان من منطقة حالات - جبيل وتوجها به الى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن عملية الخطف تمت بينما كان الطفل بصحبة والدته في أحد الأسواق.

وقالت إن والده محدود الدخل وليس ميسورا وهو يعمل لدى محل مجوهرات وليس كما أشيع أنه صاحب المحل. وحسب المعلومات طلب الخاطفون فدية تقدر بـ250 ألف دولار أمريكي.

المصدر: RT + "الجديد"