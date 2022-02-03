لبنان.. خطف طفل والمطلوب فدية بمئات آلاف الدولارات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بتعرض طفل لعملية اختطاف في منطقة حالات في قضاء كسروان، وبأن الخاطفين طلبوا فدية تقدر بـ250 ألف دولار أمريكي.

كشفت إدارة المعلومات لقناة "الجديد" أن شخصين يستقلان سيارة من نوع "بيكانتو" رمادية اللون أقدما على اختطاف الطفل ريان كنعان من منطقة حالات - جبيل وتوجها به الى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن عملية الخطف تمت بينما كان الطفل بصحبة والدته في أحد الأسواق.

وحسب المعلومات فإن والد الطفل يعمل في محل للمجوهرات ووضع العائلة المادي مقبول. وقد بدأت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحقيقاتها لمتابعة الحادثة وتحرير الطفل.

🚨🚨 تم إختطاف الطفل *راين جوزف كنعان* من منطقة حالات. أي معلومات حول الطفل، يرجى الاتصال على رقم ٧٠٩٠٠٣٠٣ - 70900303 🚨🚨 pic.twitter.com/4jdRuo65zE — Anthony El Haiby أنطوني الهَيبي (@AnthonyElHaiby) February 2, 2022

من جهة اخرى، أكد مصدر مقرب من عائلة ريان لصحيفة "النهار" أن ما يشاع عن اتصال جرى مع الخاطفين عار من الصحة، لافتا إلى أن أي اتصال لم يحدث بعد.

وفور وقوع الحادثة انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور الطفل ريان ومناشدات لمن يعرف عنه شيئا الاتصال بعائلته، مع نشر أرقام الهواتف.

🆘 تم #اختطاف الطفل #راين_جوزيف_كنعان من منطقة #حالات

بالي عنده اي معلومات الاتصال بالرقم

70900303 please #retweet

ولك شو هالمصيبة هيدي 😡

عايشين بزريبة ، يا محلى ايام الحرب..

ما بقى في امان معقول..

الله يرجعو بسلامة 🙏😔@PaulinaQueraultpic.twitter.com/I2InWvn22S — Paulina Querault 🇱🇧🇫🇷بولينا (@paulina_kero) February 2, 2022

المصدر: "الجديد" + lebanon 24