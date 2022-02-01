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بسبب عدم رضاه عن النتيجة.. لبناني يقتل طبيب أسنان

أخبار العالم العربي

بسبب عدم رضاه عن النتيجة.. لبناني يقتل طبيب أسنان
AP
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أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية مواطنا أقدم على طعن طبيب أسنان داخل عيادته مما أدى إلى مقتله، إثر جدال حول "فشل علاج الطبيب لخطيبة القاتل".

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن "شعبة المعلومات أوقفت س.ف. (لبناني) أقدم عند الساعة 1 ظهرا من تاريخ اليوم على طعن طبيب الأسنان إيلي جاسر عدة طعنات داخل عيادته في أبلح (في منطقة البقاع) مما أدى إلى مقتله".

وأوضحت أنه "بعد التحقيق الأولي تبين أن الدافع هو اعتراضه على نتيجة علاج خطيبته من قبل الطبيب، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT

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