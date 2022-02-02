الأمن المصري يكشف لغز فيديو متداول مثير للجدل

كشف الأمن المصري ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء مالكها بأنه المهدي المنتظر والإسقاط على رموز الدولة.

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ووفقا لقوات الأمن بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المذكور، وتبين أنه (شخص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول يحوى مقطع الفيديو المشار إليه)، وبمواجهته تبين أنه يهذي بكلمات غير مترابطة.

وبسؤال والدته (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان) أفادت بأن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية لتعاطيه المواد المخدرة بكثرة وسابقة عرضه على العديد من أطباء الطب النفسي.

المصدر: صدى البلد