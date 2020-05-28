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مصر.. مواطن يدعي أنه المهدي المنتظر والأمن يعاقبه (صورة)

مجتمع

مصر.. مواطن يدعي أنه المهدي المنتظر والأمن يعاقبه (صورة)
Reuters
مصر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة في مصر، من إلقاء القبض على موظف إداري بمجلس مدينة كوم حمادة، لادعائه بأنه المهدي المنتظر.

مصر.. مواطن يدعي أنه المهدي المنتظر والأمن يعاقبه (صورة)صورة الموظف بعد القبض عليه
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ووجهت اتهامات للمواطن بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامي، وزعمه أنه المهدي المنتظر.

وتضمنت صفحات المتهم البالغ من العمر 54 سنة وحاصل على دبلوم فني، هجوما شديدا على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف، الذي وصف علماءه بالضالين.

كما تضمنت صفحته على موقع الفيس بوك زعمه أنه من الأشراف المنتسبين إلى الرسول، وأنه صاحب معجزات إلهية، وكذلك روجت صفحته الشخصية لعمليات بيع الآثار الفرعونية، والتي نشر خلالها مجموعة من التماثيل التي يشتبه أنها أثرية.

المصدر: اليوم السابع

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