مصر.. مواطن يقف أمام مسجد مدعيا أنه "المهدي المنتظر" في زمن كورونا

نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو لمواطن مصري يقف أمام أحد المساجد مدعيا أنه "المهدي المنتظر" وذلك في إحدى المحافظات.

وقال المدعي في الفيديو: "يا أيها الناس.. أنا المهدي المنتظر.. بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها.. أخبر عني محمد رسول الله.. وقد بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها.. أنا المهدي.. أنا المهدي رسول الله عيسى بن مريم.. أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين.. أنا المهدي أملك الناس سبع سنوات فإن مت قامت القيامة.. أنا المهدي.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد".

وأكد المواطن الذى لم يحدد بعد مكانه ولا تفاصيل اسمه أنه "المهدي المنتظر" الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية