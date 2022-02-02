95 ألف تعليق على مناشدة للشرطة البريطانية بشأن لص "فاتن"

احتجزت الشرطة البريطانية لصا يدعى جوناثان كاهيل ويبلغ 37 عاما من العمر كان أدين في جريمة سطو، وتوارى بعد إطلاق سراح مشروط في سبتمبر الماضي.

وكانت شرطة "ويست يوركشاير" قد أطلقت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي طالبة مساعدتها في الحصول على معلومات عن كاهيل بهدف إعادته إلى السجن بعد أن انتهك قواعد إطلاق السراح المشروط.

وسألت شرطة "ويست يوركشاير" خلال الحملة "هل يمكنكم مساعدتنا في تحديد مكان جوناثان كاهيل؟"، وتلقت ردودا بدا أن أصحاب بعضها منجذبون إلى "عيون الرجل الزرقاء وفكه المنحوت، ونظرته المتحجرة، وطوله السامق البالغ 183 سنتمتر.

وحصلت حملة الشرطة البريطانية على 95 ألف تعليق، جاء معظمها من نساء عرضن المساعدة على العثور على هذا اللص، لأسباب مختلفة تقف في صدارتها "وسامته".

UK police posted a mug shot of "hot fugitive" Jonathan Cahill hoping to catch the burglar, instead they caught 95,000 comments "largely from women offering to help locate him for, um, totally different reasons...One said, “I have handcuffs.” @GuinnessKebabhttps://t.co/wItD3kxrzG — Gerry Shih (@gerryshih) February 1, 2022

ومن بين تلك التعليقات، كتب شخص يقول: "أبي، أنا وقعت في حب مجرم"، وقال آخر: "أنا أعني أنه ارتكب جريمة، لكن اللعنة هو وسيم"، وكتب ثالث: "لدي أصفاد".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى وجود العديد من التعليقات الأخرى غير اللائقة التي لا يمكن نشرها.

وسرعان ما وصف كاهيل، الذي قالت الشرطة إنه خالف شروط إطلاق سراحه في سبتمبر الماضي، بأنه "مجرم مناسب" وأنه "مجرم مثير"، فيما توقع بعض المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي أن تصبح صورته شائعة، مثل صورة مجرم أمريكي آخر يدعى جيريمي ميكس، كانت انتشرت في عام 2014، بعد أن قام قسم شرطة كاليفورنيا بنشر واحدة له في موقع "فيسبوك"، ووصف بالمثل بـ "المجرم صاحب العيون الزرقاء".

شرطة ويست يوركشاير امتنعت عن التعليق بشأن "إضفاء الطابع الشخصي" العام على المجرمين المدانين، وعما إذا كانت التعليقات على كاهيل في موقع التواصل الاجتماعي قد ساعدت رجال الأمن في العثور عليه.

بالمقابل وصف محلل مواقع التواصل الاجتماعي مات نافارا، افتتان رواد الإنترنت من النساء بهؤلاء الرجال على الرغم من خلفياتهم الإجرامية بأنه "ظاهرة غريبة"، ناجمة عن "تأثير الهالة".

المصدر: washingtonpost.com