تصريحات الفنان السوري عباس النوري "حول الحريات" تثير جدلا واسعا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بدعوات للتضامن مع الفنان السوري عباس النوري، الذي اشتهر بدور "أبو عصام" بمسلسل "باب الحارة" عقب هجوم تعرض له إثر تصريحاته حول الحريات في سوريا.

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وجاء هذا "الهاشتاغ" بطلب من الكاتبة عنود الخالد، زوجة الفنان عباس النوري، حيث نشرت عبر صفحتها في "فيسبوك" صورة لزوجها وعلقت قائلة: "لكل الشرفاء ومحبين سورية والحريصين على سورية الرجاء تفعيل هاشتاغ #متضامن_مع_عباس_النوري".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والفنانين مع هذا "الهاشتاغ"، حيث علقت الممثلة ​شكران مرتجى​ على منشور عنود الخالد بنفس "الهاشتاغ"، في حين نشر الممثل كرم الشعراني صورة للنوري وعلق عليها قائلا: "لا يحق لأي شخص أن يشكك بوطنية هذه القامة العظيمة التي قدمت لهذا الوطن كثيراً من الفن والإنسانية، #متضامن_مع_عباس_النوري".

ونشرت الممثلة ريم زينو صورة للفنان عباس النوري مع نفس "الهاشتاغ"، معلقة بكلمة "أستاذي" مع شعار قلب أحمر.

وبحسب موقع "في الفن" المختص بالأخبار الفنية، فقد "تعرض الممثل السوري ​عباس النوري​ لحملة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومعارض عقب تصريحاته السياسية المثيرة للجدل في لقائه مع إذاعة "المدينة إف إم" السورية، كان أبرازها انتقاده لحزب البعث العربي الاشتراكي واصفا شعاراته بـ "الخاطئة والمضحكة"، وأن أفكار البعثيين يجب أن تنتهي"، بالإضافة إلى تداول تصريحات نسبت له على أنها مقارنة حول الحريات في سوريا في العقود الماضية والآن".

وبحسب "في الفن"، قامت إدارة الإذاعة بحذف اللقاءات من قناتها في موقع "يوتيوب" بسبب الجدل والضجة التي أحدثها دون أن تعلق على الأمر، وأشار الموقع الفني إلى أنه "تواصل مع الممثل عباس النوري لتوضيح إن كانت تصريحاته حورت أو فهمت بشكل خاطئ أو إن كان أساء التعبير بها، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات بالوقت الحالي".

المصدر: RT + "في الفن"