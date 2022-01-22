عباس النوري عن مخرج باب الحارة : كان الشرارة المستحقة لدراما البيئة الشامية

وصف الفنان السوري عباس النوري ("أبو عصام" في مسلسل "باب الحارة") المخرج الراحل بسام الملا بأنه كان الشرارة المستحقة لكل الأعمال الشامية، (البيئة الشامية).

عباس النوري كان من أبرز نجوم مسلسل "باب الحارة" الذي أخرجه الملا، وقد عبر في أكثر من مناسبة أنه أدى أدوارا أهم من دوره في المسلسل الذي حاز شهرة واسعة، حين جسد شخصية "أبو عصام" (حكيم باب الحارة)، ولاحقا تم استبعاده عبر قتل شخصية "أبو عصام" في المسلسل.

وكتب النوري عن الملا أنه "كان شريكا حارا لكل من حوله، يقرأ ويتمعن بما قرأ، وينتظر رأي الجميع قبل رأيه، يعترف بقدرة الغير دون خجل، ويستفيد منها أيضاً بلا تحفظ".

وخاطب الملا الراحل بالقول: يكفيك أنك كنت شرارة مستحقة لكل الأعمال الشامية التي أتت بعد تجريتك الأولى ( أيام شامية) 1992.

يذكر أن نقابة الفنانين السورية نعت المخرج الملا اليوم، الذي كان من أبرز المخرجين السوريين، وارتبط اسمه بشكل خاص، بما يعرف بمسلسلات "البيئة الشامية" التي بدأها بمسلسل "أيام شامية"، وكان أشهرها "باب الحارة" الذي حاز شهرة واسعة، وكذلك واجه انتقادات حادة.

المصدر: RT