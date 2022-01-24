مصر.. الكشف عن سبب وفاة قارئ قرأن شهير وزوجته ونجله وإصابة 9 من عائلته بشكل مفاجئ

عثر أهالى قرية مصرية على جثامين الشيخ سيد أحمد عيسى قارئ القرآن الشهير، وزوجته ونجله طبيب الأطفال جثث هامدة، و9 من أفراد الأسرة في حالة إعياء.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثامين الشيخ سيد أحمد عيسى 56 سنة وزوجته فردوس محمد زايد، ونجله الدكتور محمد سيد أحمد عيسى 38 سنة طبيب أطفال بمستشفى شبراخيت المركزي، وإصابة 9 آخرين.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد تواتر الأنباء عن إصابة الضحايا بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

وكشفت مصادر طبية بالبحيرة أن سبب الوفاة والإصابات المختلفة استنشاق غاز داخل منزل العائلة.

المصدر: اليوم السابع