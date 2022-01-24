بالفيديو..دهس رجل بعد صلاة الفجر وسرقته في السعودية يثير ضجة بمواقع التواصل
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو، قيل إنه بالمملكة، يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، ونزول شخصين منها قاما بسرقته.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية محلية مقطع الفيديو، حيث يظهر رجل يسير في الشارع "بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر"، في حين تصدمه سيارة مسرعة من الخلف وتقذفه بعيدا، فيما يترجل منها شخصان، يقوم أحدهما بمسك الضحية، والآخر بسرقته، ما أثار ضجة كبيرة في المملكة.
🔴 عملية دهس متعمد لرجل وسرقته والاعتداء عليه بعد خروجه من المسجد في صلاة الفجر !!— عبدالله السالم (@Abdulahalsalemm) January 23, 2022
هولاء من يعثون في الارض فساد
اتمنى التعاون بنشر التغريدة ليتم القاء القبض عليهم @security_gov@MOISaudiArabia@kamnapppic.twitter.com/y0tk9NBQgV
فيديو مؤلم.. رجل عائد من صلاة الفجر.. تفاجأ بسيارة مسرعه تتجه نحوه ثم تدهسه.. وأثناء محاولته النهوض هجم عليه شخصين وقاما بسرقته دون.. ثم لاذا بالفرار وتركاه يتألم من إصابته ويتحسر على أغراضه التي تم سرقتها..— ابراهيم الحذيفي سناب كل جديد (@Ibrahimalhodifi) January 23, 2022
بإذن الله نسمع قريباً #تم_القبض#دهس_وسرقه_رجل_بعد_صلاه_الفحرpic.twitter.com/MqyD9SQBXN
شاهد.. دهس رجل بطريقة مروعة والاعتداء عليه وسرقته بعد خروجه من صلاة الفجر https://t.co/Cvyc48WNVU@marsdnews24pic.twitter.com/ckzsK4Gt9i— صحيفة المرصد (@marsdnews24) January 23, 2022
المصدر: RT
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