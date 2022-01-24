بالفيديو..دهس رجل بعد صلاة الفجر وسرقته في السعودية يثير ضجة بمواقع التواصل

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو، قيل إنه بالمملكة، يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، ونزول شخصين منها قاما بسرقته.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية محلية مقطع الفيديو، حيث يظهر رجل يسير في الشارع "بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر"، في حين تصدمه سيارة مسرعة من الخلف وتقذفه بعيدا، فيما يترجل منها شخصان، يقوم أحدهما بمسك الضحية، والآخر بسرقته، ما أثار ضجة كبيرة في المملكة.

🔴 عملية دهس متعمد لرجل وسرقته والاعتداء عليه بعد خروجه من المسجد في صلاة الفجر !!



هولاء من يعثون في الارض فساد



اتمنى التعاون بنشر التغريدة ليتم القاء القبض عليهم @security_gov@MOISaudiArabia@kamnapppic.twitter.com/y0tk9NBQgV — عبدالله السالم (@Abdulahalsalemm) January 23, 2022

فيديو مؤلم.. رجل عائد من صلاة الفجر.. تفاجأ بسيارة مسرعه تتجه نحوه ثم تدهسه.. وأثناء محاولته النهوض هجم عليه شخصين وقاما بسرقته دون.. ثم لاذا بالفرار وتركاه يتألم من إصابته ويتحسر على أغراضه التي تم سرقتها..

بإذن الله نسمع قريباً #تم_القبض#دهس_وسرقه_رجل_بعد_صلاه_الفحرpic.twitter.com/MqyD9SQBXN — ابراهيم الحذيفي سناب كل جديد (@Ibrahimalhodifi) January 23, 2022

شاهد.. دهس رجل بطريقة مروعة والاعتداء عليه وسرقته بعد خروجه من صلاة الفجر https://t.co/Cvyc48WNVU@marsdnews24pic.twitter.com/ckzsK4Gt9i — صحيفة المرصد (@marsdnews24) January 23, 2022

المصدر: RT