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بالفيديو..دهس رجل بعد صلاة الفجر وسرقته في السعودية يثير ضجة بمواقع التواصل

مجتمع

بالفيديو..دهس رجل بعد صلاة الفجر وسرقته في السعودية يثير ضجة بمواقع التواصل
Sputnik Sputnik
جدة
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو، قيل إنه بالمملكة، يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، ونزول شخصين منها قاما بسرقته.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية محلية مقطع الفيديو، حيث يظهر رجل يسير في الشارع "بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر"، في حين تصدمه سيارة مسرعة من الخلف وتقذفه بعيدا، فيما يترجل منها شخصان، يقوم أحدهما بمسك الضحية، والآخر بسرقته، ما أثار ضجة كبيرة في المملكة.

المصدر: RT

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