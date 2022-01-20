مصر.. فيديو مخل مع طبيب عربي يتسبب في القبض على فتاة

بدأت جهات التحقيق في مصر تحقيقاتها في واقعة قيام فتاة بابتزاز طبيب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويقيم في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وذلك بعد إبلاغ الطبيب الجهات الأمنية عنها.

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بدأت تفاصيل الواقعة، عندما قام طبيب يدرس في مرحلة الامتياز بإحدى الجامعات الخاصة، بتقديم شكوى ضد فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، بأنها صورته خلال علاقة جنسية بينهما، بسبب وجود علاقة صداقة.

وقال الطبيب في التحقيقات الأولية، إنه يقيم في مصر بسبب دراسته، وأنه تعرف على إحدى الفتيات ونشبت بينهما علاقة صداقة، تطورت إلى علاقة غير شرعية، ومارسا الجنس سويا، داخل شقته في مدينة السادس من أكتوبر.

وتابع الطبيب، أنه تفاجأ بأن الفتاة المتهمة صورت فيديو لهما سويا أثناء ممارستهما الجنس، وذلك لابتزازه وطلب أموال منه، بعد أن تعرفت عليه في أحد المولات الشهيرة، مؤكدًا أنها حصلت على أموال منه في السابق لعدم نشر الفيديو.

وأكمل الطبيب أنه وبعد حصول الفتاة على أموال مقابل عدم نشر الفيديو، قررت الاتصال به مرة أخرى لطلب أموال جديدة نظير عدم نشر الفيديو، وإرساله إلى أصدقائه وأقاربه.

وألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على الفتاة، بتهمة ابتزاز طبيب امتياز، يحمل جنسية عربية، بفيديو مخل صورته خلال علاقة جنسية بينهما، داخل شقة الأخير في أكتوبر.

المصدر: القاهرة 24