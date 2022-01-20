مصر.. الكشف عن تفاصيل وأسباب المشاجرة العنيفة داخل أحد أشهر سلسلة متاجر البلاد

أصدرت إدارة "كارفور مصر" بيانا إعلاميا رسميا، حول حادثة كارفور المعادي، بعد نشر فيديو لمشاجرة عنيفة داخل المتجر.

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وأوضحت أنه "في يوم الجمعة الموافق 14 يناير، خالف أحد عملائنا اللوائح التنظيمية داخل فرع "كارفور" بالمعادي، حيث تناول بعض المنتجات الغذائية المعروضة داخل الفرع دون تسديد ثمنها".

تابع البيان: "قام فريقنا الأمني بالتحدث مع العميل بلطف واحترام وطلب منه أن يمتنع عن الأكل أثناء التسوق"، مضيفا: "وبالرغم من ذلك كان رد فعل العميل والمرافقين له حادا، ما اضطر فريق "كارفور" الأمني إلى محاولة القيام بمرافقتهم إلى خارج الفرع وذلك لضمان أمن وسلامة جميع عملائنا وزملائنا".

وأوضح البيان: "في أعقاب هذا الحادث، قام فريقنا الأمني بالتقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة وتسليم الأدلة إلى السلطات المحلية التي تقوم بدورها بالتحقيق في الحادث".

"وأكدت إدارة كارفور للعملاء والمجتمع الذي نعمل به، على أن فريق عمل "كارفور" مستمر في بذل قصارى جهده لضمان توفير بيئة تسوق آمنة وسلسة ومريحة لجميع عملائنا وزملائنا".

ويوم الثلاثاء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات خناقة لأحد الأشخاص مع الأمن الداخلي لكارفور المعادي، حيث ظهر زوار كارفور المعادي في حالة من الهلع بين السيدات والأطفال وتعالت الأصوات.

وأوضحت الفيديوهات المنتشرة، أن هناك حالة من الهلع بين زوار كارفور المعادي بسبب مشاجرة أحد الأشخاص مع الأمن الداخلي، واتهم أحد الأشخاص الأمن الداخلي وأحد العاملين باستخدام السلاح الأبيض ورفعه في وجه الأشخاص.

المصدر: القاهرة 24