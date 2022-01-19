كينيا.. ولادة توأمين نادرين من الفيل الإفريقي في محمية الحياة البرية - فيديو

ذكرت وسائل الإعلام أن توأمين نادرين من الفيلة الإفريقية ولدا في محمية طبيعية شمال كينيا لأول مرة منذ عام 2006.

ووفقا لمجلة نيوزويك التي نشرت الخبر، "يشكل التوائم 1% فقط من إجمالي عدد الأفيال حديثي الولادة".

وأضافت: "توائم الفيل أمر نادر الحدوث للغاية.. في الواقع، نادرا ما يعيشان كتوائم، لأنه عادة ما يموت واحد أو أكثر".

Rare African elephant twins were born Friday in South Africa's Pongola Game Reserve. pic.twitter.com/2X6VyqG01Z — Good Morning America (@GMA) December 10, 2014

من جهته، قال مؤسس "Save the Elephants" إيان دوغلاس - هاميلتون: "أنه ضغط كبير على الأم عندما تضطر إلى إطعام اثنين من الفيلة".

وأضاف: "خلال مسيرته المهنية كان قد رأى بالفعل فيلين توأمين، لكن في كل مرة كان لديهم نتيجة مؤسفة".

وتابع: "التوائم تبدو طبيعية في الوقت الحالي، على الرغم من نقص الوزن قليلا.. سيراقب الباحثون صحة وتطور التوائم أثناء الفحوصات اليومية".

Rare African elephant twins were born Friday in South Africa's Pongola Game Reserve. pic.twitter.com/2X6VyqG01Z — Good Morning America (@GMA) December 10, 2014

المصدر: "نوفوستي" + وكالات