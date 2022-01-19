 
مباشر

كينيا.. ولادة توأمين نادرين من الفيل الإفريقي في محمية الحياة البرية - فيديو

مجتمع

كينيا.. ولادة توأمين نادرين من الفيل الإفريقي في محمية الحياة البرية - فيديو
twitter.com
ولادة توأم فيلة إفريقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7jv

ذكرت وسائل الإعلام أن توأمين نادرين من الفيلة الإفريقية ولدا في محمية طبيعية شمال كينيا لأول مرة منذ عام 2006.

ووفقا لمجلة نيوزويك التي نشرت الخبر، "يشكل التوائم 1% فقط من إجمالي عدد الأفيال حديثي الولادة".

وأضافت: "توائم الفيل أمر نادر الحدوث للغاية.. في الواقع، نادرا ما يعيشان كتوائم، لأنه عادة ما يموت واحد أو أكثر".

من جهته، قال مؤسس "Save the Elephants" إيان دوغلاس - هاميلتون: "أنه ضغط كبير على الأم عندما تضطر إلى إطعام اثنين من الفيلة".

وأضاف: "خلال مسيرته المهنية كان قد رأى بالفعل فيلين توأمين، لكن في كل مرة كان لديهم نتيجة مؤسفة".

وتابع: "التوائم تبدو طبيعية في الوقت الحالي، على الرغم من نقص الوزن قليلا.. سيراقب الباحثون صحة وتطور التوائم أثناء الفحوصات اليومية".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا