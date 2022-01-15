نفوق فيلين تناولا نفايات بلاستيكية في مكب بسريلانكا (فيديو)

حذر دعاة الحفاظ على البيئة والأطباء البيطريون من أن النفايات البلاستيكية في مكب نفايات مفتوح في شرق سريلانكا تقتل الفيلة، وذلك بعد العثور على فيلين ميتين في الموقع.

وعثرت السلطات في سريلانكا على فيلين نفقا في مكب للنفايات يبعد حوالي 200 كيلومتر عن العاصمة كولومبو.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن حوالي 20 فيلا نفقوا على مدار السنوات الثماني الماضية بعد تناول البلاستيك في مكب النفايات في قرية بالاكادو في منطقة أمبارا، بسبب صعوبة ظروف الحيوانات في تلك المنطقة القاحلة، حيث لا تجد الأفيال ما يمكنها التغذي عليه سوى القمامة.

وقال نيهال بوشباكومارا طبيب بيطري متخصص في الحياة البرية، إن فحوصات الحيوانات النافقة أظهرت أنها ابتلعت كميات كبيرة من البلاستيك غير القابل للتحلل.

وأضاف بوشباكومارا: "ما لاحظناه في الأفيال التي نفقت في مكب النفايات هو أن بطونهم كانت فارغة في الغالب.. تم العثور على أكياس البوليثين وأغلفة الطعام والبلاستيك وغيرها من المواد غير القابلة للهضم بكميات كبيرة في بطونهم وفي مسار طعامهم".

وتحظى الفيلة بالتبجيل في سريلانكا ولكنها أيضا مهددة بالانقراض، حيث تضاءل عددهم من حوالي 14000 في القرن التاسع عشر إلى 6000 في عام 2011، وفقا لأول تعداد للفيلة في البلاد.

وصرح بوشباكومارا بأن الأفيال الجائعة تبحث عن النفايات في المكبات، وتستهلك البلاستيك والأشياء الحادة التي تضر بجهازها الهضمي، ثم تتوقف الأفيال عن الأكل وتصبح أضعف من أن تحافظ على هياكلها الثقيلة منتصبة، عندها لا يمكنهم تناول الطعام أو الماء، مما يسرع موتهم.

في عام 2017، أعلنت الحكومة السريلانكية أنها ستعيد تدوير القمامة في مقالب بالقرب من مناطق الحياة البرية لمنع الأفيال من استهلاك النفايات البلاستيكية، وقالت أيضا إنه سيتم نصب سياج كهربائي حول المواقع لإبعاد الحيوانات، لكن لم يتم تنفيذ أي من الإستراتيجيتين بالكامل.

وقال مسؤولون إن هناك 54 مكبا للنفايات في مناطق الحياة البرية حول سريلانكا، حيث يتجول حوالي 300 فيل بالقرب منها.

المصدر: صحيفة "غارديان" البريطانية