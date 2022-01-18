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روسيا.. فرص "ثمينة" لتسجيل عقود القران بالتاريخ المميز 22 .02. 2022

مجتمع

روسيا.. فرص
Sputnik
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على أعتاب يوم  22 .02. 2022 المميز، يسعى أشخاص إلى بيع مواعيد محجوزة في مكاتب تسجيل حالات الزواج رسميا، مقابل مبالغ كبيرة.   

وأفيد في هذا الشأن بأن مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي بدأوا عشية التاريخ الانعكاسي الجميل 22 .02. 2022، في بيع حجوزات في مكاتب تسجيل أحوال الشخصية بمناطق مختلفة من روسيا.

 

روسيا.. فرص

يبدأ سعر بيع الحجوزات لهذه المناسبات السعيدة بهذا التاريخ اللافت من 15 ألف روبل، ويصل في بعض الحالات إلى 200 ألف روبل، وهو ما يعادل أكثر من 2500 دولار.

ويقول البائعون إنهم حجزوا هذا التاريخ المحدد في مكاتب تسجيل الأحوال الشخصية، وهم على استعداد لإعادة تسجيله بأسماء المشترين.

المصدر:rentv

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