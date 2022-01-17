مصر.. فيديو لتعذيب طفل يثير ضجة كبيرة في البلاد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لشخص يعتدى على طفل لإجباره على العمل في الصعيد.

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وظهر في الفيديو شخص يصفع طفلا لرفضه العمل في الليل مما أثار استياء وغضب رواد السوشيال ميديا.

واستغاث الطفل من الضرب قائلا: "عم خليفة أنا مش قادر أشيل ياعم خليفة".

واتهم ناشر الفيديو كلا من "ح س" و"خ س" المقيمين بقرية مجريس بمركز صدفا بمحافظة أسيوط وذلك بتهمة الاتجار بالبشر والسب والقذف والإهانة.

وتابع: "يقومون بتعذيب الأطفال واستغلالهم في جمع محصول الفول بمنطقة شرق العوينات وعدم إعطائهم أية مبالغ مالية".

وتعتذر RT عن نشر الفيديو لما يحتويه من مشاهد عنيفة.

المصدر: صدى البلد