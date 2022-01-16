واقعة نادرة في قطر.. مقطع متداول لسيدة تشكو العوز والفقر وتطلب المساعدة

تداول مغردون قطريون مقطع فيديو قصير على موقع "تويتر" لسيدة تشكو لرجل الفقر وسوء حالها الصحي وتطالب بتوظيف أحد أولادها لتحسين ظروفها وإعالتها.

ونشر شخص قطري يدعى هزاع العذبة على صفحته الرسمية في "تويتر" المقطع للسيدة التي لم يظهر وجهها ولا وجه الرجل الذي تحادثه وتطلب منه مساعدتها للتغلب على ظروفها المادية الصعبة.

وشكت السيدة للرجل الذي جلس أمامها سوء حالها الصحي والمعيشي وقالت إنها تريد المساعدة في توظيف أحد أبنائها في إحدى الجهات الحكومية ليستطيع إعالتها وأنها تعاني ظروف صعبة للغاية.

وقالت السيدة التي تحمل جهاز أكسجين بشكل دائم أينما انتقلت كونها تعاني من تليف في الرئتين، وبينما يعاني أحد أبنائها من ضمور في المخ، إنها تجلس في منزل مستأجر والجمعيات الخيرية لا تمنحها كل ما تحتاجه.

الى كل مسؤول في دولة الخير والعطاء، نشهد الله أننا لم نعهد مثل هذه المشاهد في ما مضى، وهذا ليس إنكار لوجود الأسر المحتاجة والمتعففة، ولكن سابقاً كانت تحل مشاكلهم قبل أن يلجئون للظهور الإعلامي.

لا نظن بكم الا الخير وأنتم اهله ولكن لا يجوز المماطلة والتأخير والاقربون أولى بالمعروف. pic.twitter.com/q74RQgZeOu — م/هزاع العذبه (@HazzaAlMarri) January 15, 2022

وعلق العذبة على الفيديو الذي ظهرت فيه المواطنة: "الفيديو إلى كل مسؤول في دولة الخير والعطاء نشهد الله أننا لم نعهد مثل هذه المشاهد في ما مضى، وهذا ليس إنكارا لوجود الأسر المحتاجة والمتعففة، ولكن سابقا كانت تحل مشاكلهم قبل أن يلجأوا للظهور الإعلامي لا نظن بكم إلا الخير وأنتم أهله ولكن لا يجوز المماطلة والتأخير والأقربون أولى بالمعروف".

كما علق الأكاديمي في جامعة قطر والمدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، الدكتور عبدالله اليافعي على كلام السيدة بالقول: "نأمل من المعنيين في الإسكان تحريك مثل هذه الملفات بسرعة ونأمل من الجمعيات الخيرية الوقوف مع أصحاب الحاجة والإسراع في تقديم الدعم لهم.. ما يجوز يكون بيننا حالات كهذه ولا ينبغي ترك النساء لمواجهة وضع كهذا..".

نأمل من المعنيين في الاسكان تحريك مثل هذه الملفات بسرعة ونأمل من الجمعيات الخيرية الوقوف مع أصحاب الحاجة والإسراع في تقديم الدعم لهم.. ما يجوز يكون بينا حالات كهذه ولا ينبغي ترك النساء لمواجهة وضع كهذا.. https://t.co/eWCzBWhUMH — د. عبدالله اليافعي (@AbdullaAlYafei1) January 15, 2022

المصدر: تويتر