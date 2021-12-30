 
مباشر

مقطع فيديو متداول لشخص يريد إنهاء حياته حرقا في الكويت

مجتمع

مقطع فيديو متداول لشخص يريد إنهاء حياته حرقا في الكويت
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2py

وثق مقطع فيديو متداول شخصا حاول الانتحار بحرق نفسه في ساحة ترابية في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء في الكويت.

إقرأ المزيد
البحث عن شخص ألقى بنفسه من جسر
البحث عن شخص ألقى بنفسه من جسر "جابر" في الكويت وإحباط محاولة انتحار آخر

وسيطر رجال مديرية أمن الجهراء والنجدة في الكويت على هذا الشخص، حيث كان يحمل معه قنينة داخلها بنزين حاول سكبها وإشعال النار في جسده.

وتفيد المعلومات بأن الشخص كان يقوم بتصوير نفسه لايف على إحدى منصات التواصل الاجتماعي وتوثيق حادثة الانتحار.

المصدر: تويتر

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا