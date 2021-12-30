مقطع فيديو متداول لشخص يريد إنهاء حياته حرقا في الكويت

وثق مقطع فيديو متداول شخصا حاول الانتحار بحرق نفسه في ساحة ترابية في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء في الكويت.

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وسيطر رجال مديرية أمن الجهراء والنجدة في الكويت على هذا الشخص، حيث كان يحمل معه قنينة داخلها بنزين حاول سكبها وإشعال النار في جسده.

وتفيد المعلومات بأن الشخص كان يقوم بتصوير نفسه لايف على إحدى منصات التواصل الاجتماعي وتوثيق حادثة الانتحار.

شاب بدون سكب البنزين على جسده مهدداً بالانتحار في ساحة ترابية في #تيماء بالجهراء pic.twitter.com/esgd6zWfM5 — جريدة وتد (@watdkw_) December 29, 2021

المصدر: تويتر