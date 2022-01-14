المغرب.. اعتقال متهم بذبح شاب ورميه في بئر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s656
تمكن رجال الدرك الملكي بمدينة قصبة تادلة المغربية من توقيف متهم بقتل شاب ثلاثيني ذبحا ورميه في بئر.
وأفادت صحيفة "زنقة 20" نقلا عن مصادر بأن "الموقوف تم ضبطه وهو يحاول الفرار عبر حافلة لنقل المسافرين بعد توقفها في أبي الجعد".
وأضافت الصحيفة: "تم اقتياد الموقوف إلى مخفر الدرك بقصبة تادلة لمواصلة التحقيق معه حول المنسوب إليه وإيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".
المصدر: صحيفة "زنقة 20"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.