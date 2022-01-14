جريمة مروعة في العراق.. أب يقتل ابنته القاصر بحجة "الشرف"

تسببت جريمة قتل أب لابنته في العراق، بغضب عارم بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعهم إلى إطلاق وسم يدعو لمعاقبة الوالد.

إقرأ المزيد

وأقدم اليوتيوبر العراقي، محمد العيساوي، على قتل ابنته، شهد العيساوي، البالغة من العمر 14 سنة، وهروبه إلى جهة مجهولة بحجة "غسل عاره"، بحسب قوله.

وأفاد مصدر أمني لموقع "بغداد اليوم"، بأن اليوتيوبر المشهور محمد العيساوي أقدم على قتل ابنته بذريعة غسل العار، مبينا أن "الفحوصات الطبية أثبتت أن الفتاة لم يمسها أحد من الناحية الجنسية".

وأضاف المصدر، أن "الوالد اكتشف أن الفتاة على علاقة بشاب كان قد تقدم لخطبتها، في وقات سابق، الأمر الذي دفعه لقتلها".

ودفعت هذه الجريمة المروعة، بالناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق هاشتاغ بعنوان "حق_شهد_العيساوي"، مطالبين بإنزال أشد العقوبات على الجاني، معبرين عن خوفهم من التعامل مع الجريمة على أنها قتل بدعوى الدفاع عن الشرف.

وقال أحد الناشطين، إن محمد العيساوي، رجل من دون شرف، لافتا إلى أنه قتل ابنته "بعد ما شافها بتفتح لشاب كانت فاكراه أخوها".

- الطفلة (شهد/ 14 سنة من العراق) قتلها أبوها بعد ما شافها بتفتح لشاب كانت فاكراه أخوها وقال قبل ما يهرب *إنه غسل شرفه*. وده لأنه كائن عديم شرف. وبعد ما ماتت شهد المجرمين عملوا لها كشف على اعضائها التناسلية عشان يشوفوا "عذراء ولالا". #حق_شهد_العيساوي#القاتل_محمد_العيساوىpic.twitter.com/57v8RijVpn — A_hmed (@Ahmeeddd44) January 12, 2022

من جهتها، علقت ناشطة أخرى، على هذه الجريمة، قائلة: "إن البريئات ينغدر فيهم ويروح حقهم واللي ليل نهار تلعب بالحرام عايشة جياتها ومبسوطة".

شيء يحرق القلب ان البريئات ينغدر فيهم ويروح حقهم واللي ليل نهار تلعب بالحرام عايشه جياتها ومبسوطة ولها كامل الاحترام والتبجيل!

#حق_شهد_العيساوي — . (@po_y00) January 12, 2022

كما نشر أحد المتابعين، فيديو قيل إنه للقاتل محمد العيساوي، وهو يحاول إخفاء وجهه.

الشخص الذي يظهر بالفيديو يدعى محمد العيساوي حيث قام بالأمس بقتل ابنته تحت ذريعة جرائم غسل العار او ما يسمى بجرائم الشرف.

له الحق بفعل ما يحلو له وللنساء لا حق بالحياة!#حق_شهد_العيساويpic.twitter.com/0Q9LLVFdoB — رسول 🇮🇶🎗 (@rasoulalfaraj) January 12, 2022

المصدر: بغداد اليوم+ RT