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العراق.. مجزرة ضحيتها 13 شخصا من عائلة واحدة

أخبار العالم العربي

العراق.. مجزرة ضحيتها 13 شخصا من عائلة واحدة
Reuters
قوات الأمن العراقي - أرشيف
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أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس بمقتل 13 شخصا من عائلة واحدة في محافظة بابل جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـRT إن "قوة أمنية عراقية بزي مدني كانت في واجب بناحية جبلة بمحافظة بابل لاعتقال أحد المطلوبين".

وأضاف أن "المطلوب عرف بوجود قوة قادمة لاعتقاله فأطلق النار عليها، وعندما انسحبت القوة لجلب قوة أكبر، أطلق النار على القوة الجديدة أيضا".

وتابع: "في بداية الأمر توجهت إحدى المفارز التابعة للاستخبارات إلى منزل المتهم من أجل إلقاء القبض عليه، قبل أن يفاجؤوا بإطلاق النار عليهم من قبله".

وقال: "بعد تبادل إطلاق النار، عززت القوة الأمنية وجودها وأرسلت فوجا من المهمات الخاصة، وأثناء توجههم أيضا حصل إطلاق نار وحوصر المتهم".

وتابع: "عندما بدأت الذخيرة بالنفاد عند المطلوب قام بقتل عائلته بالكامل والمكونة من 13 شخصا".

واستمرت المواجهات ساعتين مع المتهم الذي كان مسلحا برشاش "كلاشينكوف"، كما أكد المصدر الأمني ومصدر في وزارة الداخلية أن "ثلاثة من عناصر القوات الأمنية أصيبوا بجروح".

المصدر: RT

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