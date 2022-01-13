وفاة فنان ومخرج سعودي قدير بعد صراع مع المرض
Sputnik
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أفادت وسائل إعلام سعودية بوفاة الفنان والمخرج علي الهويريني بعد صراع مع المرض حيث نعاه ابنه عبر حساب الراحل في موقع "تويتر".
وقال ابن الفنان الراحل إن الصلاة على والده ستقام في جامع الراجحي غدا الجمعة بعد صلاة الظهر.
بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة— علي الهويريني (@huwairini_ali) January 13, 2022
والدي علي الهويريني في ذمة الله
الصلاة عليه في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة
وإنا لله وإنا اليه راجعون . #علي_الهويريني_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/2eVc57aZ98
والفنان علي الهويريني من مواليد 19 مايو 1945 وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي واول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.
المصدر: تويتر+أخبار24
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