في أول أسبوع من 2022.. كورونا يصيب 12 شخصا من مشاهير الفن والإعلام في مصر

مع بداية أول أسبوع في العام الجديد أصيب مشاهير فن وإعلام ونجوم لرياضة في مصر بفيروس كورونا.

وضمت قائمة نشرها موقع "اليوم السابع" المصري، للمصابين بالفيروس بالوسط الفني في هذا العام كلا من، الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد وزوجها النجم أحمد فهمي، وكذلك الفنان محمد الكيلاني.

ومن بين أبرز الذين أصيبوا بفيروس كورونا في صفوف الإعلاميين المصريين، الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي وكذلك الإعلامية مها الصغير، كما أعلن السيناريست تامر حبيب والسيناريست أيمن سلامة أيضا إصابتهما بالفيروس.

كما واصل الفيروس مداهمة الوسط الرياضي المصري، حيث أصاب كلا من حارس المرمى محمد أبو جبل ومدرب الحراس عصام المصري واللاعب إبراهيم عادل.

فيما استقبل العام الجديد أيضا فنانين أعلنوا تعافيهم من الفيروس التاجي، ومنهم الفنانة عبير صبري والفنان شيكو والفنان فراس سعيد.

المصدر: "اليوم السابع"