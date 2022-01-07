شاهد.. صورة صادمة تكشف عن أخر ظهور للفنانة مها أبو عوف قبل وفاتها

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة للفنانة الراحلة، مها أبو عوف، التي توفيت يوم أمس الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

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ونشرت هاجر الشرنوبي، صورة ترصد آخر ظهور للفنانة مها أبو عوف، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" خلال مشاركتها بأحدث أعمالها "الحرير المخملي".

وظهرت الفنانة الراحلة، بخسارة وزن ملحوظة، وبوجه شاحب جدًا، ظهرت عليه ملامح الإعياء.

ودونت هاجر الشرنوبي، قائلة: "خبر حزين، من هوانم الزمن الجميل، كان ليا حظ أني اشتغلت مع حضرتك آخر أعمالك، مسلسل الحرير المخملي، واتعلمت من حضرتك كتير، الله يرحمك يا أرق بني آدمة شفتها، ويجعل مرضك وتعبك في ميزان حسناتك".

ورحلت الفنانة مها أبو عوف، عن عمر يناهز 65، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة وتعرضها إلى التهاب رئوي حاد نقلت على إثره إلى المستشفى وتوفيت هناك، وشُيعت جنازة الراحلة من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم، في حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان أشرف زكي، وإلهام شاهين، ودنيا سمير غانم، ومنير مكرم، وغيرهم من الفنانين، كما شهدت الجنازة انهيار شقيقتها ميرفت.

المصدر: الوطن