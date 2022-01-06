شاهد.. الصور الأولى من جنازة الفنانة مها أبو عوف والصدمة تخيم على وجه شقيقتها

شيعت أسرة الفنانة المصرية الراحلة، مها أبو عوف، جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم في طريق صلاح سالم، بحضور عدد كبير من الفنانين.

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وحضرت أسرة وأصدقاء الفنانة الراحلة إلى ساحة المسجد لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

كما حضر أيضا منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الذي قال: "نعزي أسرتها والوسط الفني لرحيل مها أبو عوف، وكل يوم نفقد عزيزا، وهذه سنة الحياة، والدوام لله".

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة القديرة مها أبو عوف بعد وفاتها داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاما.

وكانت أبو عوف تعاني من المرض العضال على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

المصدر: القاهرة 24