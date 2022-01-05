جنيه إسترليني واحد لدوقة ساسكس تعويضا عن انتهاك خصوصيتها

ستحصل ميغان ماركل دوقة ساسكس على مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد، بعد أن وجدت المحكمة أن صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية انتهكت خصوصيتها.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه تم تحديد المبلغ الرمزي في وثائق المحكمة التي تؤكد رسميا أن الصحيفة وموقعها الإلكتروني الشقيق MailOnline، قد اعترفتا بالهزيمة ولن تحيلا القضية التي طال أمدها إلى المحكمة العليا.

وستدفع الصحيفة أيضا مبلغا لم يتم تحديد قيمته في قضية منفصلة تتعلق أيضا بانتهاك حقوق الطبع والنشر لميغان من خلال نشر أجزاء كبيرة من خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها.

وقال المحامي الإعلامي مارك ستيفنز، إن التسوية الرمزية التي تم التوصل إليها تشير إلى وجود ضعف في القضية من جانب ميغان، مشيرا إلى أنه "عادة بالنسبة لهذا النوع من التعدي على الخصوصية، يمكن الحصول على مبلغ تتراوح قيمته بين 75 ألف جنيه إسترليني و 125 ألف جنيه إسترليني".

وجاء في بيان صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، الذي نشر في 26 ديسمبر أنه "تم الاتفاق على التسويات المالية" لكنها لم تذكر تفاصيل.

تنهي التسوية دعوى قضائية طويلة الأمد، أقيمت بعد أن نشرت "ذا ميل أون صنداي" سلسلة من التقارير عام 2019، بناء على رسالة شخصية كتبتها ميغان إلى والدها بعد زواجها من الأمير هاري.

المصدر: "الغارديان"