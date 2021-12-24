بعد طول انتظار.. الأمير هاري وميغان ماركل ينشران صورة طفلتهما ليليبت (صورة)

كشف دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل، من خلال بطاقة عيد الميلاد لأول مرة، عن صورة ابنتهما "ليليبت ديانا"، التي ولدت في 4 يونيو.

والتقطت الصورة بمنزل الزوجين في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، وتضمنت البطاقة رسالة من قبل الزوجين جاء فيها: "هذا العام 2021، رحبنا بابنتنا ليليبت. جعلنا آرتشي أما وأبا، ومع ليلي أصبحنا عائلة. وبينما نتطلع إلى عام 2022، قدمنا تبرعات بالنيابة عن العديد من المنظمات التي تكرم وتحمي العائلات تلك التي يتم نقلها من أفغانستان، والعائلات الأمريكية التي تحتاج إلى إجازة مدفوعة الأجر".

وجاءت هذه البطاقة بعد أن شوَق هاري وميغان متابعينهما لكيفية الشكل الذي ستكون عليه بطاقة عيد الميلاد لهذه السنة، حيث شارك الزوجان صورة مجمعة لبطاقات أعياد الميلاد تشمل سنة 2018، 2019، 2020. الأمر الذي ترك الجميع في حيرة هل ستكون ليليبت مفاجأة هذا العام.

ويظهر في الصورة شعر آرتشي الأحمر تماما مثل والده معروضا بالكامل، بينما تمنح ليليبت والديها ابتسامة كبيرة. وارتدى آرتشي وميغان وهاري جميعهم ملابس جينز متناسقة.

وتمت مشاركة البطاقة لأول مرة مع Team Rubicon، وهي منظمة كان يدعمها دوق ودوقة ساسكس سابقا.

وأرفقوا البطاقة عبر "انستغرام"، مع تعليق جاء فيه: "نحن ممتنون لمؤسسة Archewell والأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، لدعمهما لجهودنا للترحيب بالعائلات الأفغانية في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. يشرفنا أن نكون من بين المنظمات المذكورة في بطاقة عطلة عائلاتهم هذا العام".

المصدر:مجلة سيدتي