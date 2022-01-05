تداول صورة للمستشار تركي آل الشيخ من على سرير المشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك (صورة)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، من على سرير مستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية في الولايات المتحدة.

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وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة المستشار تركي آل الشيخ، يظهر فيها نائما في سرير مشفى، حيث تمنوا له الشفاء العاجل وهنأوه بالخروج سالما من العملية.

وأفادت صحيفة "المدينة" بأن المستشار تركي آل الشيخ خضع إلى عملية جراحية في نيويورك.

معالي المستشار تركي آل الشيخ اجرى عملية في الراس اليوم في نيويورك والحمدلله كانت ناجحة.



دعواتنا له بالشفاء العاجل. pic.twitter.com/9uM6vLrqpL — مقرن بن عبدالرحمن 🇸🇦 (@MbsSmo) January 5, 2022

المصدر: RT