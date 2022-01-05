تداول صورة للمستشار تركي آل الشيخ من على سرير المشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك (صورة)
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، من على سرير مستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية في الولايات المتحدة.
وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة المستشار تركي آل الشيخ، يظهر فيها نائما في سرير مشفى، حيث تمنوا له الشفاء العاجل وهنأوه بالخروج سالما من العملية.
وأفادت صحيفة "المدينة" بأن المستشار تركي آل الشيخ خضع إلى عملية جراحية في نيويورك.
#تركي_آل_الشيخ يجري عملية في نيويورك تكللت بالنجاحhttps://t.co/gXTo8oSAge#صحيفة_المدينةpic.twitter.com/d7Vb200Br0— صحيفة المدينة (@Almadinanews) January 5, 2022
معالي المستشار تركي آل الشيخ اجرى عملية في الراس اليوم في نيويورك والحمدلله كانت ناجحة.— مقرن بن عبدالرحمن 🇸🇦 (@MbsSmo) January 5, 2022
دعواتنا له بالشفاء العاجل. pic.twitter.com/9uM6vLrqpL
المصدر: RT
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