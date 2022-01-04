الأردن.. أردوغان جديد في الكرك

أطلق مواطن أردني من محافظة الكرك اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مولوده الجديد.

وذكرت مصادر مطلعة أن المواطن الأردني أحمد تركي الرهايفة قرر تسمية مولوده الجديد الذي أبصر النور في 25 من الشهر الماضي أردوغان تيمنا بالرئيس التركي.

وتشير سجلات الأحوال المدنية في الأردن إلى وجود أكثر من 25 طفلا يحملون اسم أردوغان في المملكة.

المصدر: "خبرني"