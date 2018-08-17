أردوغان يرزق بحفيد سابع

أفادت وسائل إعلام محلية تركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان رزق بحفيد سابع من ابنه نجم الدين بلال.

وذكرت المصادر أن نجل الرئيس التركي بلال وعقيلته ريان، رزقا صباح الجمعة بطفلة أسمياها "فاطمة سراء"، ليصبح بذلك لدى نجم الدين بلال 3 أبناء، هم إلى جانب المولودة الجديدة، "عمر طيب"، و"علي طاهر".

ولدت "فاطمة سراء"، في مستشفى "ماديبول ميغا بغجيلار"، في إسطنبول، وهي بصحة جيدة.

وفي تصريح له، أعرب نجل أردوغان، عن سعادته باستقبال المولودة الجديدة، متمنيا أن تكون "ذرية صالحة وخادمة لوطنها وأمتها ودينها".

المصدر: الأناضول